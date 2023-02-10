США можуть запровадити санкції проти китайських компаній, пов'язаних зі шпигунськими аеростатами
Про це заявив високопоставлений представник Державного департаменту, повідомляє Reuters.
Вашингтон вважає, що виробник китайського аеростата, збитого американськими військовими біля східного узбережжя США, має прямий зв'язок з Народно-визвольною армією Китаю.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повторила заяву про те, що Вашингтон розгляне можливість вжиття заходів, але уряд США не уточнив про що саме йдеться.
Тим часом, ФБР, повідомило, що воно отримало лише обмежені речові докази і ще не має достатньо інформації для оцінки можливостей повітряної кулі. Представники спецслужб заявили, що вони все ще не мають доступу до більшої частини аеростата, де, ймовірно, містилася більшість бортової електроніки, і що значна його частина залишається під водою.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман підкреслила, що політ китайського аеростата є ще однією ознакою зусиль Пекіна, спрямованих на зміну міжнародного порядку. Вона додала, що Вашингтон і надалі блокуватиме використання Китаєм американських технологій для військової модернізації.
Тим не менш, Шерман висловила сподівання, що Вашингтон і Пекін зможуть продовжити співпрацю над питаннями, що викликають спільне занепокоєння, такими як зміна клімату, в цей складний час.