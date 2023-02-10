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США можуть запровадити санкції проти китайських компаній, пов'язаних зі шпигунськими аеростатами

10 лютого 2023, 14:38
США можуть запровадити санкції проти китайських компаній, пов'язаних зі шпигунськими аеростатами
Польща США
Сполучені Штати розглянуть можливість заходів проти організацій Китаю, пов'язаних з китайськими військовими, причетних до польоту шпигунського аеростата в повітряному просторі США

Про це заявив високопоставлений представник Державного департаменту, повідомляє  Reuters.
Вашингтон вважає, що виробник китайського аеростата, збитого американськими військовими біля східного узбережжя США, має прямий зв'язок з Народно-визвольною армією Китаю.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повторила заяву про те, що Вашингтон розгляне можливість вжиття заходів, але уряд США не уточнив про що саме йдеться.

Тим часом, ФБР, повідомило, що воно отримало лише обмежені речові докази і ще не має достатньо інформації для оцінки можливостей повітряної кулі. Представники спецслужб заявили, що вони все ще не мають доступу до більшої частини  аеростата, де, ймовірно, містилася більшість бортової електроніки, і що значна його частина залишається під водою.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман підкреслила, що політ китайського аеростата є ще однією ознакою зусиль Пекіна, спрямованих на зміну міжнародного порядку. Вона додала, що Вашингтон і надалі блокуватиме використання Китаєм американських технологій для військової модернізації.

Тим не менш, Шерман висловила сподівання, що Вашингтон і Пекін зможуть продовжити співпрацю над питаннями, що викликають спільне занепокоєння, такими як зміна клімату,  в цей складний час.

 

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