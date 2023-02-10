США можуть запровадити санкції проти китайських компаній, пов'язаних зі шпигунськими аеростатами

Сполучені Штати розглянуть можливість заходів проти організацій Китаю, пов'язаних з китайськими військовими, причетних до польоту шпигунського аеростата в повітряному просторі США

Про це заявив високопоставлений представник Державного департаменту, повідомляє Reuters.

Вашингтон вважає, що виробник китайського аеростата, збитого американськими військовими біля східного узбережжя США, має прямий зв'язок з Народно-визвольною армією Китаю.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повторила заяву про те, що Вашингтон розгляне можливість вжиття заходів, але уряд США не уточнив про що саме йдеться.



Тим часом, ФБР, повідомило, що воно отримало лише обмежені речові докази і ще не має достатньо інформації для оцінки можливостей повітряної кулі. Представники спецслужб заявили, що вони все ще не мають доступу до більшої частини аеростата, де, ймовірно, містилася більшість бортової електроніки, і що значна його частина залишається під водою.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман підкреслила, що політ китайського аеростата є ще однією ознакою зусиль Пекіна, спрямованих на зміну міжнародного порядку. Вона додала, що Вашингтон і надалі блокуватиме використання Китаєм американських технологій для військової модернізації.

Тим не менш, Шерман висловила сподівання, що Вашингтон і Пекін зможуть продовжити співпрацю над питаннями, що викликають спільне занепокоєння, такими як зміна клімату, в цей складний час.



