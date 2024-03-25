США можуть змінити командувача своїх сил у Японії через китайську загрозу – Reuters
США розглядають можливість зміни військове командування в Японії через збільшення загрози з боку Китаю.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Це питання обговорять президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наступного місяця.
Вашингтон і Токіо мають домовитися про тіснішу військову співпрацю. Відбудуться перемовини про найбільшу потенційну зміну командної структури американців у Східній Азії за десятиліття, зазначає видання.
США розглянуть можливість призначення чотиризіркового командувача для нагляду за його силами в Японії. Це призначення має бути аналогом очільника постійного об’єднаного штабу, який централізовано контролюватиме наземні, морські та повітряні сили самооборони Японії для підготовки до будь-яких можливих надзвичайних ситуацій.