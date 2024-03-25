США можуть змінити командувача своїх сил у Японії через китайську загрозу – Reuters

Вашингтон розглядає можливість призначення чотиризіркового командувача для нагляду за силами американців у країні.

США розглядають можливість зміни військове командування в Японії через збільшення загрози з боку Китаю.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Це питання обговорять президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наступного місяця.

Вашингтон і Токіо мають домовитися про тіснішу військову співпрацю. Відбудуться перемовини про найбільшу потенційну зміну командної структури американців у Східній Азії за десятиліття, зазначає видання.

США розглянуть можливість призначення чотиризіркового командувача для нагляду за його силами в Японії. Це призначення має бути аналогом очільника постійного об’єднаного штабу, який централізовано контролюватиме наземні, морські та повітряні сили самооборони Японії для підготовки до будь-яких можливих надзвичайних ситуацій.

Кісіда хоче створити штаб об’єднаного командування до кінця березня 2025 року. Токіо заявив, що “серйозно стурбований” зростанням військової потужності Китаю та загрозою, яку він представляє для Тайваню, що розташований трохи більше ніж за 100 кілометрів від території Японії.

На відміну від сусідньої Південної Кореї, де американські та південнокорейські війська можуть діяти під єдиним командуванням під керівництвом чотиризіркового генерала, повітряні, сухопутні та морські сили США в Японії мають “тризіркового командувача” і не мають жодної влади над японськими військами.

Чотиризірковий командувач − найвище звання мирного часу в будь-якій службі США − відповідатиме рангу японського колеги в новому штабі. Американський офіцер такого рангу міг би закласти основу для майбутньої єдиної японо-американської армії, кажуть експерти.