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ПОЛІТИКА

США минулого тижня вперше з 2023 року призупинили постачання боєприпасів армії Ізраїлю

05 травня 2024, 20:26
США минулого тижня вперше з 2023 року призупинили постачання боєприпасів армії Ізраїлю
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В ізраїльському уряді таке рішення Вашингтона викликало серйозне занепокоєння.

Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня минулого року, коли бойовики Хамас напали на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє Axios.

Двоє ізраїльських чиновників розповіли Axios, що адміністрація президента США призупинила постачання американських боєприпасів до Ізраїлю ще минулого тижня.

В ізраїльському уряді, як зазначає Axios, таке рішення Вашингтона викликало серйозне занепокоєння. За словами співрозмовників Axios, ізраїльські чиновники намагаються дізнатися причину затримки з доставкою військових вантажів.

Білий дім, Пентагон, Держдеп США та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися відповідати на питання Axios щодо постачання американських боєприпасів Ізраїлю.

Як додав Axios, президент США Джо Байден стикнувся з гострою критикою серед американців, які не підтримують Ізраїль та критикують його за удари по цивільних об'єктах в Секторі Газа.

У лютому США попросили Ізраїль надати гарантії, що американська зброя буде використовуватися ізраїльською армією виключно відповідно до міжнародного права. У березні Ізраїль відправив США відповідний лист з гарантіями.

Крім того, минулої середи в Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен, який нібито провів "жорстку" розмову з прем'єром Біньяміном Нетаньяху щодо ізраїльських планів провести військову операцію в останньому великому місті Сектору Газа, за словами джерел Axios. Блінкен попереджав, що США будуть публічно виступати проти "великої військової операції", а її проведення може негативно вплинути на стосунки між Вашингтоном та Тель-Авівом.

Минулого жовтня бойовики терористичного угруповання Хамас проникли на територію Ізраїлю з Сектору Газа та вчинили масові вбивства ізраїльського населення, а також захопили кілька сотень заручників.

У відповідь на це Ізраїль розпочав військову операцію та вторгся в Сектор Газа. Ця війна триває й досі, хоч Ізраїль взяв під контроль фактично всю територію сектору, а також захопив місто Газа.

Наразі ізраїльська армія не контролює лише Рафах - друге за розміром місто Сектору Газа.

СШАХАМАСІзраїльбоєприпаси

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