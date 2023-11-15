США на японському острові створили полк морської піхоти

Американські морські піхотинці створили на японському острові Окінава прибережний полк морської піхоти для посилення захисту віддалених островів на південному заході Японії через зростання військової активності Китаю на морі.

Про це повідомляє Kyodo.

Мова йде про реорганізацію дислокованого на острові 12-го полку морської піхоти у 12-й прибережний полк морської піхоти, який розширює його можливості швидко реагувати на загрози і забезпечення захисту островів. Острови південної префектури Окінава, розташовані посередині між третім за величиною островом Японського архіпелагу Кюсю і Тайванем.

"Ми пишаємося тим, що перебуваємо тут, на першому ланцюзі островів, і є силою, готовою реагувати на непередбачені обставини будь-де і коли завгодно", - заявив командир полку полковник Пітер Елтрінгем на інавгураційній церемонії.

Перший ланцюг островів відноситься до території, яка тягнеться від південно-західного японського ланцюга островів Нансей і включає контрольовані Японією острови, на які також претендує Китай.

Прибережний полк морської піхоти на Окінаві у складі 2000 військовослужбовців - другий підрозділом у морській піхоті США.

Перший був розгорнутий на Гаваях у березні минулого року, а ще один планується створити в іншому місці до 2027 року.

Уряди Японії і США підтвердили створення полку на так званих переговорах "два плюс два" за участю міністрів оборони та закордонних справ у січні.