США на японському острові створили полк морської піхоти
Про це повідомляє Kyodo.
Мова йде про реорганізацію дислокованого на острові 12-го полку морської піхоти у 12-й прибережний полк морської піхоти, який розширює його можливості швидко реагувати на загрози і забезпечення захисту островів. Острови південної префектури Окінава, розташовані посередині між третім за величиною островом Японського архіпелагу Кюсю і Тайванем.
"Ми пишаємося тим, що перебуваємо тут, на першому ланцюзі островів, і є силою, готовою реагувати на непередбачені обставини будь-де і коли завгодно", - заявив командир полку полковник Пітер Елтрінгем на інавгураційній церемонії.
Перший ланцюг островів відноситься до території, яка тягнеться від південно-західного японського ланцюга островів Нансей і включає контрольовані Японією острови, на які також претендує Китай.
Прибережний полк морської піхоти на Окінаві у складі 2000 військовослужбовців - другий підрозділом у морській піхоті США.
Перший був розгорнутий на Гаваях у березні минулого року, а ще один планується створити в іншому місці до 2027 року.
Уряди Японії і США підтвердили створення полку на так званих переговорах "два плюс два" за участю міністрів оборони та закордонних справ у січні.