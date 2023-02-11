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США над Аляскою збили безпілотник — CNN

11 лютого 2023, 15:59
США над Аляскою збили безпілотник — CNN
Міністерство оборони США вчора збило невідомий літальний об'єкт над водами Аляски.

Безпілотник рухався на висоті 12 кілометрів, який створював потенційну загрозу для цивільних літаків, пише видання CNN.

Після збиття військові шукають уламки об'єкта, за словам координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі: “безпілотний об'єкт був розміром із невеликий автомобіль, рухався на північний схід. Його помітили над малонаселеним районом Аляски ще в четвер”.

Президент США Джо Байден наказав збити об'єкт невідомого походження з міркувань безпеки, оскільки на висоті 12 метрів він був загрозою для цивільних літаків.

Перш ніж збити об'єкт, до нього наблизилися 2 винищувачі, щоб перевірити, чи є хтось на борту. Це виявився безпілотник. Переконавшись, що на борту нікого немає, об'єкт збили за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Sidewinder” - додав координатор Ради нацбезпеки.

У Білому домі та Міноборони не знають, кому він належав: державі, корпорації чи приватному сектору. Невідомо наразі і те, чи був цей дрон розвідувальним. Спеціалісти знайшли вже значну кількість уламків і доправили їх до лабораторії для аналізу.

Джон Кірбі додав, що цей безпілотник не мав такої маневреності, як китайська повітряна куля, і підкорявся забаганкам вітру.

ДронБезпілотникСШААляска

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