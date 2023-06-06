США нададуть $37 млн на кібербезпеку України

Вашингтон допомагає захищати кіберпростір України з 2016-го року.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 37 мільйонів доларів на посилення кібербстійкості. Відповідне рішення оголосила американська делегація в Талліні під час перемовин США та України.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Розбудова цифрової стійкості — один із пріоритетів для Мінцифри. Паралельно з реальним полем бою ворог намагається завдати ударів і в кіберпросторі", - зазначив він.

На захист кіберпростору України із 2016-го року США надали 120 мільйонів доларів, 82 із яких від початку повномасштабної війни. Це дозволяє вчасно реагувати на цифровими загрозами, зазначив Федоров.