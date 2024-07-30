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США нададуть Філіппінам $500 мільйонів на модернізацію армії

30 липня 2024, 20:31
США нададуть Філіппінам $500 мільйонів на модернізацію армії
Фото: EPA/UPG
Представники США укотре підтвердили, що Сполучені штати допоможуть Філіппінам у разі нападу в будь-якій точці Тихого океану.
США виділяють Філіппінам $500 мільйонів на модернізацію армії і посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки на тлі занепокоєння щодо зростання агресії  Китаю в регіоні.
 
Про це повідомляє АР.
 
Відповідне рішення адміністрації США оголосили 30 липня під час переговорів у форматі "2+2" між очільниками дипломатичних і оборонних відомств США та Філіппін у Манілі.
 
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін зустрілися з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
 
"Обидві наші країни, як і багато інших країн у регіоні, поділяють занепокоєння деякими діями Китайської Народної Республіки, що супроводжуються тиском і ведуть до ескалації в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в інших місцях у регіоні", — сказав державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі.
 
Представники США укотре підтвердили, що Сполучені штати допоможуть Філіппінам у разі нападу в будь-якій точці Тихого океану.
 
Остін також повідомив про прогрес у переговорах щодо запропонованого пакту про обмін даними військової розвідки, Генеральної угоди про безпеку військової інформації, яку дві країни планують підписати до кінця року.
 
Відомо, що близько чверті виділеного фінансування, $125 мільйонів, буде направлено на будівництво та зміцнення філіппінських військово-морських баз, які потім будуть передані в тимчасове користування американським силам відповідно до угоди 2014 року про розширену оборонну співпрацю між Вашингтоном і Манілою.
СШАФіліпінивійна в Україніросія окупанти

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