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США нададуть Україні покращені авіабомби

04 травня 2024, 15:23
США нададуть Україні покращені авіабомби
Міноборони США уклало важливий контракт, дізналися журналісти.

Триває війна в Україні і Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA), який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів РЕБ та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.

Про це повідомило The War Zone.

Сума контракту склала 23,5 млн доларів. За його умовами, принаймні частину комплектів перепадуть Україні. Кількість боєприпасів та терміни їх поставки не розголошуються. Щодо самих комплектів наведення, то даних про них у відкритому доступі майже нема. Автори матеріалу повідомляють, що вперше про їх створення SARA заявила у 2018-му. Серед переваг нової системи відзначали компактність та дешевизну.

Інформація про новий контракт з'явилася незабаром після того, як заступник міністра оборони США із закупівель і забезпечення Білл ЛаПланте заявив, що новий американський боєприпас GLSDB показав себе в умовах війни в Україні вкрай погано. Однією з головних причин цього називають російські засоби радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялось, що російські засоби РЕБ призвели до різкого падіння ефективності високоточних снарядів Excalibur.

 

СШАвійна в Україніросія окупантипідтримка Україниавіабомби

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