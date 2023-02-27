США нададуть Україні понад $10 мільярдів допомоги вже до вересня

Американські партнери взяли на себе зобовʼязання до вересня надати Україні понад $10 млрд бюджетної підтримки.

Сполучені Штати Америки до вересня 2023 року зобовʼязалися надати Україні понад 10 мільярдів доларів бюджетної підтримки.



Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Таку заяву він зробив за результатами зустрічі з міністром фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.



"Цього року дефіцит бюджету України становить близько 38 млрд дол. США до вересня-місяця взяли на себе обв'язок і вже виділяють Україні понад 10 млрд дол. протягом цього періоду", – сказав Шмигаль.

Крім того, США також виділили $1,5 мільярда Україні на швидке відновлення. Ще $1,1 мільярда витратять на енергетичний сектор України та Молдови.

Шмигаль також зазначив, що США надзвичайно допомагають нашій державі у межах мультидонорської координаційної платформи. Це дає змогу державі ефективно координувати роботу з країнами G7, а також з усіма міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі з МВФ та Світовим банком, щодо фінансової підтримки України та інших пов'язаних із цим напрямком питань.