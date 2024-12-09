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США надали Києву умови отримання $20 млрд від активів рф

09 грудня 2024, 16:57
США надали Києву умови отримання $20 млрд від активів рф
Вашингтон. Фото: zabugor.com
Україна не повертатиме ці кошти, якщо не отримає репарацій від рф.

Уряд України має намір отримати 20 млрд доларів від Вашингтону через спеціальний фонд Світового банку. 

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 6 грудня 2024 року № 1388.

Документом затверджені основні умови правочину з умовними зобов’язаннями, внаслідок якого Україні надається позика від американського Federal Financing Bank на 40 років на суму до 20 млрд доларів.

Правочин з умовними зобов’язаннями здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката між Україною, Federal Financing Bank і Агентством з міжнародного розвитку США USAID, договору гарантії та погашення позики.

Гроші за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України, заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 року.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних і поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США.

Погашення та обслуговування позики здійснюються за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет України, в тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації, відповідно до Механізму кредитного співробітництва для України, визначеного угодою з Євросоюзом.

"Federal Financing Bank або USAID мають обмежене право вимагати повернення позики за рахунок коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування чи компенсації до державного бюджету шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії рф проти України", - йдеться в постанові.

Остаточне погашення позики здійснюється через 40 років від дати випуску сертифіката щодо заборгованості.

 
СШАактиви рф

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