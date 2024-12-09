США надали Києву умови отримання $20 млрд від активів рф

Україна не повертатиме ці кошти, якщо не отримає репарацій від рф.

Уряд України має намір отримати 20 млрд доларів від Вашингтону через спеціальний фонд Світового банку.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 6 грудня 2024 року № 1388.

Документом затверджені основні умови правочину з умовними зобов’язаннями, внаслідок якого Україні надається позика від американського Federal Financing Bank на 40 років на суму до 20 млрд доларів.

Правочин з умовними зобов’язаннями здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката між Україною, Federal Financing Bank і Агентством з міжнародного розвитку США USAID, договору гарантії та погашення позики.

Гроші за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України, заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 року.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних і поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США.

Погашення та обслуговування позики здійснюються за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет України, в тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації, відповідно до Механізму кредитного співробітництва для України, визначеного угодою з Євросоюзом.

"Federal Financing Bank або USAID мають обмежене право вимагати повернення позики за рахунок коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування чи компенсації до державного бюджету шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії рф проти України", - йдеться в постанові.

Остаточне погашення позики здійснюється через 40 років від дати випуску сертифіката щодо заборгованості.