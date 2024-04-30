США надали тимчасову ліцензію деяким російським банкам

Ліцензія діятиме до листопада 2024 року, також можливе її продовження.

Мінфін США до 1 листопада 2024 року дозволив проводити операції з деякими банками рф для розрахунків у сфері енергетики.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Під дію тимчасової ліцензії потрапили ВТБ, Центробанк рф, Сбербанк, Альфа-банк, а також банки "Открытие", ВЭБ.РФ, "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанк та Росбанк.

Згідно з документом, пов'язаними з енергетикою вважаються транзакції щодо видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування, купівлі нафти та інших енергоресурсів, зокрема, СПГ, деревини, вугілля, сільськогосподарської продукції, що використовується для виробництва біопалива, та урану.

Крім того, ліцензія передбачає дозвіл на транзакції з цими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами, включаючи ядерну, теплову та відновлювані джерела енергії.

Залишається можливість продовження ліцензії після 1 листопада 2024 року.

З початку вторгнення рф в Україну США та їхні союзники запровадили проти росії низку санкцій, зокрема, проти російських фінансових установ.