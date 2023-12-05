США надали Україні допомогу для будівництва захисту енергооб'єктів

Метал для захисту української енергетичної інфраструктури закуповують в українського виробника. Перша партія вже використовується на будівництві.

У межах проєкту енергетичної безпеки, що фінансується США через USAID, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає 20 тис. тонн металу для захисту української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Отриманий Україною метал буде використано для будівництва споруд другого рівня захисту - від дронів та "шахедів".