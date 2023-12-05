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США надали Україні допомогу для будівництва захисту енергооб'єктів

05 грудня 2023, 08:43
США надали Україні допомогу для будівництва захисту енергооб'єктів
Джерело: 24tv.ua
Метал для захисту української енергетичної інфраструктури закуповують в українського виробника. Перша партія вже використовується на будівництві.
У межах проєкту енергетичної безпеки, що фінансується США через USAID, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає 20 тис. тонн металу для захисту української енергетичної інфраструктури.
 
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
 
Отриманий Україною метал буде використано для будівництва споруд другого рівня захисту - від дронів та "шахедів". 
 

Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях”, - уточнили в Державному агентстві.

Метал закуповують в українського виробника, перша партія вже використовується на будівництві.

На сьогодні  отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах”, – розповіла заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

 

 

СШАенергетикадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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