США надали Україні допомогу для будівництва захисту енергооб'єктів
“Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях”, - уточнили в Державному агентстві.
Метал закуповують в українського виробника, перша партія вже використовується на будівництві.
“На сьогодні отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах”, – розповіла заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.