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ПОЛІТИКА

США надали Україні грант на $1,25 млрд

21 вересня 2023, 13:14
США надали Україні грант на $1,25 млрд
Shutterstock

До державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. Так, у 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету:

  • забезпечення пенсійних виплат,
  • виплат співробітникам ДСНС,
  • оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів від США.

Фінансова допомога надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет.

СШАвійнагрантдопомога Україні

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