Адміністрація Байдена готує для України новий пакет допомоги, куди увійдуть ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Пакет допомоги буде представлений вже в понеділок.

Крім перехоплювачів HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, пакет включатиме й інші види озброєнь та обладнання для підтримки оборонних потреб України.

"В адміністрації президента США Джо Байдена реагують на переконливі прохання України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки Росія протягом останніх тижнів завдавала ударів по українських енергетичних об'єктах", - пише агенція.

Пакет буде наданий у рамках механізму Presidential Drawdown Authority, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги з американських запасів для підтримки союзників.

Сполучені штати надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.