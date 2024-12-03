Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США надішлють в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін – NYT

03 грудня 2024, 15:33
США надішлють в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін – NYT
морська міна Одещина
Президент Джо Байден погодив надання таких мін у листопаді
США у межах останнього оголошеного пакету допомоги відправлять в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін з функцією самознищення.
 
Про це пише газета New York Times.
 
Перша міна ‒ це 155-мм снаряд ADAM (Area Denial Artillery Munition), який відкриває повітря в повітрі та випускає 36 невеликих мін, які розгортають триніжки під час приземлення. Коли розтяжки порушуються, міна викидає маленьку боєголовку, яка вибухає.
 
Друга ‒ це переносні системи постановки змішаних мінних полів MOPMS (Modular Pack Mine System), може переноситися двома солдатами та розкидає 17 протитанкових мін і чотири протипіхотні міни на прилеглу територію.
 
Остання система називається Volcano, яка викидає суміш протипіхотних і протитанкових мін із балонів, встановлених на вантажівках або вертольотах, щоб швидко створювати мінні поля.
 
Це буде друга партія протипіхотних мін, яку Україна отримає від США. Білий дім дозволив відправку протипіхотних мін в Україну у вересні 2023 року. 
 
Спочатку Вашингтон надав 1000 155-міліметрових артилерійських снарядів RAAMS для дистанційної протиброньової мінної системи, які запускаються з гаубиць і розкидають невеликі міни для знищення танків противника.
 
Таку зброю називають нестійкими мінами, оскільки вона призначена для самознищення через заданий проміжок часу. Зазначимо, такі міни часто виходять з ладу під час бою. У Пентагоні заявили, що станом на 21 жовтня Сполучені Штати відправили в Україну понад 70 тисяч таких снарядів.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
Кремль святкує призначення Трампа в свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
Кремль святкує призначення Трампа в свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється