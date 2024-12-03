США надішлють в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін – NYT

Президент Джо Байден погодив надання таких мін у листопаді

США у межах останнього оголошеного пакету допомоги відправлять в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін з функцією самознищення.

Про це пише газета New York Times.

Перша міна ‒ це 155-мм снаряд ADAM (Area Denial Artillery Munition), який відкриває повітря в повітрі та випускає 36 невеликих мін, які розгортають триніжки під час приземлення. Коли розтяжки порушуються, міна викидає маленьку боєголовку, яка вибухає.

Друга ‒ це переносні системи постановки змішаних мінних полів MOPMS (Modular Pack Mine System), може переноситися двома солдатами та розкидає 17 протитанкових мін і чотири протипіхотні міни на прилеглу територію.

Остання система називається Volcano, яка викидає суміш протипіхотних і протитанкових мін із балонів, встановлених на вантажівках або вертольотах, щоб швидко створювати мінні поля.