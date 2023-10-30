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ПОЛІТИКА

США надсилають "потужний" сигнал для стримування Ірану на тлі побоювань ескалації конфлікту

30 жовтня 2023, 17:49
США надсилають
Фото: УНН
Кірбі зазначив, що США також дуже серйозно ставляться до інтересів їхньої національної безпеки в цілому в регіоні, саме тому президент Джо Байден задіяв дві авіаносні ударні групи.

США працюють над тим, щоб надіслати потужний сигнал для стримування потенційної агресії Ірану на тлі побоювань ескалації регіонального конфлікту.

Про це повідомляє координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми, безумовно, будемо діяти - якщо доведеться - для продовження захисту наших військ і наших об'єктів. Ми довели, що будемо завдавати ударів і діяти для цього. І це потужний сигнал, який Іран має зрозуміти. Ми серйозно ставимося до цих обов'язків", - сказав він.

Кірбі зазначив, що США також дуже серйозно ставляться до інтересів їхньої національної безпеки в цілому в регіоні, саме тому президент Джо Байден задіяв дві авіаносні ударні групи.

"Ми повинні переконатися, що посилаємо сигнал усім гравцям, не лише Ірану, а всім гравцям, в тому числі і Ірану, що ми будемо дуже серйозно ставитися до інтересів нашої національної безпеки. Ми будемо захищати і обороняти наші війська. І ми зробимо це в той час і в той спосіб, який ми оберемо", - додав він.

Вчора президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії" і це "може змусити всіх вжити заходів". Так, існують побоювання, що військова кампанія Ізраїлю в Секторі Гази відкриє більше фронтів.

Зокрема, вже відбуваються перестрілки на кордоні між північним Ізраїлем і південним Ліваном. Але збільшення кількості зіткнень з Хезболлою викликало побоювання, що потужне ліванське воєнізоване угрупування може взяти активну участь у конфлікті.

ІзраїльІранСектор Гази

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