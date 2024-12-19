США наклали повторні санкції щодо проєкту російського газопроводу "Північний потік-2"

Держдеп уточнив, що це додаткові санкції проти низки російських організацій.

18 грудня Державний Департамент США запровадив додаткові санкції проти організацій, які так чи інакше були задіяні в будівництві "Північного потоку-2".

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

До списку увійшли як нові організації, так і ті, хто вже був підданий санкціям.

"Міністерство запроваджує санкції проти низки організацій, раніше підданих санкціям згідно із Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) з поправками за участь у будівництві газопроводу «Північний потік - 2», а також проти кількох нових власників суден, раніше заблокованих згідно з PEESA", - повідомляється на сайті Держдепу.

Переважно, це компанії, що надають морські, фінансові та страхові послуги, а також проводять рятувальні операції на морі. Санкції стосуються і фізичних осіб, які володіють майном перерахованих у списку компаній.

У документі про санкції зазначено, що все майно і частки в майні осіб, які потрапили під санкції (фізичних і юридичних) блокується, активи в США заморожуються, а американцям, які мають якусь частку в компаніях, забороняється здійснювати операції, пов'язані з майном або активами підсанкційних осіб. Партнери не можуть передавати підсанкційним особам кошти, надавати або приймати від них фінансові, товарні та будь-які інші послуги.

На операції, які життєво необхідно здійснювати, потрібно отримувати окремі дозволи.

Крім того, всі фізичні або юридичні особи, які прямо або опосередковано володіють одним або кількома підсанкційними активами на 50 і більше відсотків, також блокуються.

Нагадаємо, російський проект "Північний потік-2", який реалізовувався у Балтійському морі, так і не був запущений через міжнародні санкції.