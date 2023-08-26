США наклали санкції на осіб, які дотичні до депортації українських дітей
Державний департамент і Міністерство фінансів США застосували візові обмеження та санкції до 13 російських фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з насильницьким вивезенням українських дітей.
Про це повідомляє Мінреінтеграції, з посиланням на "Голос Америки".
Зокрема, у списку санкцій: уповноважені з прав дитини в Калузькій області Ірина Агєєва, у Ростовській області — Ірина Черкасова, у Білгородській області — Галина П’ятих, уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці Мансур Солтаєв та голова уряду Чеченської Республіки Муслім Хучієв.
У Держдепартаменті заявляють, що санкції та візові обмеження введені з метою притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє геноцид проти українських дітей.