США наклали вето на проєкт резолюції про членство Палестини в ООН

Велика Британія і Швейцарія утрималися під час голосування.

Сполучені Штати наклали вето на проект резолюції про надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Рішення Вашингтона підтримали дванадцять держав за мінімально необхідних дев'яти.

Про це повідомляє Reuters.

Під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 17 квітня, США застосували право вето на проект резолюції, який рекомендував Генеральній Асамблеї у складі 193 членів, "прийняти Державу Палестина до членства" в ООН.

Дванадцять країн проголосували "за", подолавши поріг у дев'ять голосів, необхідний для накладання вето. Країни, що підтримали позицію США: Словенія, Сьєрра-Леоне, росія, Південна Корея, Мозамбік, Мальта, Японія, Гайана, Франція, Еквадор, Китай і Алжир.

Велика Британія і Швейцарія утрималися під час голосування.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не дуже схвально відреагував на результати голосування.

"Нездатність досягти прогресу на шляху до вирішення на основі принципу двох держав, лише збільшить нестабільність і ризик для сотень мільйонів людей у всьому регіоні, які продовжуватимуть жити під постійною загрозою насильства", - заявив він.

Представник Сполучених Штатів підтвердив, що продовжує рішуче підтримувати рішення про створення у Секторі Газа двох держав - під контролем Палестини та під контролем Ізраїлю.

"Це голосування не відображає протистояння палестинській державності, а є визнанням того, що вона може бути досягнута лише в результаті прямих переговорів між сторонами", - сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд зазначила, що таке визнання палестинської державності "не повинно бути на початку нового процесу, але і не повинно бути наприкінці процесу" та що "ми повинні почати з вирішення негайної кризи у Газі".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац подякував США за ветування документу.

Натомість посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, звертаючись до 12 членів Ради, які підтримали проект резолюції, зазначив: "Це дуже сумно, тому що ваше голосування лише ще більше підбадьорить палестинське відторгнення і зробить мир майже неможливим".

Президент Палестини Махмуд Аббас у своїй заяві засудив вето США як "несправедливе, неетичне і невиправдане".

"Той факт, що ця резолюція не пройшла, не зламає нашу волю і не переможе нашу рішучість. Ми не зупинимося в наших зусиллях", - сказав посол Палестини в ООН Ріяд Мансур.