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США налаштованІ оптимістично щодо торговельної угоди з ЄС

20 липня 2025, 20:55
США налаштованІ оптимістично щодо торговельної угоди з ЄС
Фото: Укрінформ
ЄС готовий вжити контрзаходів проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди
Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив упевненість у неділю, що Сполучені Штати зможуть укласти торговельну угоду з Європейським Союзом.
 
Про це пише агентство Reuters.
 
Лутнік сказав, що щойно розмовляв телефоном з європейськими торговими переговорниками, і що є "достатньо можливостей" для угоди.
 
"Це два найбільші торговельні партнери у світі, які ведуть переговори між собою. Ми укладемо угоду. Я впевнений, що ми домовимося", – сказав Лутнік в інтерв'ю CBS.
 
12 липня президент США Дональд Трамп пригрози ввести 30-відсоткові мита на імпорт з Мексики та Європейського Союзу з 1 серпня, після того, як тижневі переговори не привели до укладення всеосяжної торговельної угоди. Лутнік сказав, що це жорсткий термін.
 
"Ніщо не заважає країнам вести переговори з нами після 1 серпня, але вони почнуть сплачувати мита з 1 серпня", – сказав він в ефірі CBS.
 
Трамп оголосив про введення мит у листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Він надіслав листи іншим торговельним партнерам, включаючи Мексику, Канаду, Японію та Бразилію, встановивши загальні митні ставки від 20% до 50%, а також 50% мито на мідь.
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