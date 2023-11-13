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ПОЛІТИКА

США намагаються перешкодити амбіціям росії стати великим експортером СПГ – FT

13 листопада 2023, 13:07
США намагаються перешкодити амбіціям росії стати великим експортером СПГ – FT
Фото: з вільних джерел
Сполучені Штати поки що не націлилися безпосередньо на інші великі російські СПГ-проєкти – "Ямал СПГ" та "Сахалін-2", які постачають паливо в Європу та Азію.

Сполучені Штати намагаються не дозволити росії бути провідним експортером скрапленого природного газу (СПГ), що може призвести до збоїв на світових енергетичних ринках.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, санкції США проти ТОВ "Арктик СПГ 2" фактично заборонили продаж російського СПГ до європейських та азійських країн, і це перший випадок, коли поставки СПГ зазнали безпосереднього впливу санкцій.

У той час як європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну минулого року, США намагалися уникати перебоїв у поставках, щоб не посилювати тиск на союзників, які донедавна боролися з дефіцитом газу.

Сполучені Штати поки що не націлилися безпосередньо на інші великі російські СПГ-проєкти – "Ямал СПГ" та "Сахалін-2", які постачають паливо в Європу та Азію.

"Арктик СПГ 2" може стати третім великомасштабним російським проєктом з видобутку СПГ, підкріплюючи амбіції Кремля стати провідним експортером у цій галузі.

При повному видобутку на нього припадатиме п'ята частина від запланованого рф обсягу виробництва СПГ у 100 млн тонн на рік до 2030 року. Очікувалося, що проєкт почне поставки в першому кварталі 2024 року.

Нагадаємо, США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали росії виробляти високоточну зброю.

експортСШАрф тероризмСПГ

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