США намагаються заспокоїти союзників після витоку секретних документів – Politico

Видання пише, що витік призвів до кризи у відносинах США із союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію, яку багато хто вже називає одним із найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

Високопоставлені офіційні особи США прагнуть заспокоїти розчарованих і спантеличених союзників від Європи до Близького Сходу та України після витоку засекреченої інформації про російсько-українську війну.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох чиновників.

Чиновники з різних країн розповіли виданню, що після того, як стало відомо про "злив", високопосадовці американської розвідки, Держдепу та Міноборони США зв'язалися зі своїми колегами в інших країнах, щоб заспокоїти їх щодо публікації розвідданих.

За словами одного зі співрозмовників Politico, члени розвідувального альянсу П'яти очей – Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія – попросили США про брифінги, але поки не отримали остаточної відповіді.

Водночас офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону запитання: як секретна інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб дані видалили з соціальних мереж. Також партнерів цікавить, чи робитиме Білий дім якісь кроки, щоб обмежити поширення розвідінформації у майбутньому.

"Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні. Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів, як було у випадку із файлами ексспівробітника ЦРУ Едварда Сноудена", – заявив колишній аналітик розвідки США, який займався питаннями росії.