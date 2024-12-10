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США намагаються знайти хімічну зброю у Сирії

10 грудня 2024, 11:11
США намагаються знайти хімічну зброю у Сирії
Фото: Укрінформ
США намагаються зробити так, аби хімічна зброя не потрапила до рук тих, хто хотів би застосувати її проти мирних жителів

США вважають, що у Сирії є запаси хімічної зброї і через своїх партнерів намагаються знайти її з метою не допустити застосування.

Про це заявила журналістам заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг на тлі зміни влади у країні.

"Завдяки роботі наших партнерів ми намагаємося зробити так, щоб ця хімічна зброя не потрапила до рук тих, хто хотів би застосувати її проти мирних жителів чи проти наших американських сил чи партнерів у регіоні", – заявила Сінг на закритому брифінгу.
 
При цьому представниця Пентагону відмовилася розкрити інформацію про те, хто саме є даними партнерами, чи ділиться США розвідувальними даними з цими партнерами і де може ця зброя бути в Сирії.
 
Раніше Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХВ) заявила, що стежить за останніми подіями в Сирії та закликає країну виконувати свої зобов'язання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ). Організація стурбована долею, як стверджується, значної кількості неврахованої хімічної зброї. На її думку, сирійська декларація про програму хімічної зброї «як і раніше, не може вважатися точною і повною».
 
Сирійська влада в минулому заявляла, що нібито ніколи не застосовувала хімзброю, а весь хімічний арсенал країни був вивезений із Сирії під контролем Організаці із заборони хімічної зброї (ОЗХО). У січні 2016 року ОЗХО оголосило про повну ліквідацію хімічного арсеналу Сирії. За хімічне роззброєння Сирії організація навіть отримала у 2013 році Нобелівську премію миру.

 

СШАхімічна зброявійна в Сирії

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