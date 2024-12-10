США намагаються знайти хімічну зброю у Сирії

США намагаються зробити так, аби хімічна зброя не потрапила до рук тих, хто хотів би застосувати її проти мирних жителів

США вважають, що у Сирії є запаси хімічної зброї і через своїх партнерів намагаються знайти її з метою не допустити застосування.

Про це заявила журналістам заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг на тлі зміни влади у країні.

"Завдяки роботі наших партнерів ми намагаємося зробити так, щоб ця хімічна зброя не потрапила до рук тих, хто хотів би застосувати її проти мирних жителів чи проти наших американських сил чи партнерів у регіоні", – заявила Сінг на закритому брифінгу.

При цьому представниця Пентагону відмовилася розкрити інформацію про те, хто саме є даними партнерами, чи ділиться США розвідувальними даними з цими партнерами і де може ця зброя бути в Сирії.