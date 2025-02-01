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США наполягають на виборах в Україні

01 лютого 2025, 20:55
США наполягають на виборах в Україні
джерело x.com/generalkellogg
В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з росією найближчими місяцями.

Про це пише Reuters.

Келлог наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, "необхідно провести".
 
"У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.
 
Раніше і Трамп, і Келлог заявляли, що працюють над планом мирного врегулювання. Вони надали мало подробиць про те, як вони збираються зупинити найкривавіший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Також поки що нічого не відомо про терміни розробки плану.
 
Поінформовані співрозмовники журналістів з-поміж американських чиновників повідомили, що хоча Трамп ще не ухвалив жодних політичних рішень щодо війни в Україні, в його адміністрації вже обговорюють, як вмовити Україну погодитися на вибори після укладення початкової угоди з росією про припинення вогню. В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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