США наполягають на виборах в Україні

В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з росією найближчими місяцями.

Про це пише Reuters.

Келлог наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, "необхідно провести".

"У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.