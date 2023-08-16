США наполягають, щоб Іран припинив поставки дронів до рф – FT
США підштовхують Іран до припинення продажу безпілотників рф.
Про це повідомляє видання Financial Times.
США наполягають, щоб Іран припинив постачати до рф бойові безпілотники, які москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів, пише видання з посиланням на анонімні джерела.
Наразі Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану, пише Reuters.
Ці переговори проходили паралельно з обговоренням угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в'язниці, а п'ятий вже був під домашнім арештом.