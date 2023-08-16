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США наполягають, щоб Іран припинив поставки дронів до рф – FT

16 серпня 2023, 12:21
США наполягають, щоб Іран припинив поставки дронів до рф – FT
Такі умови передбачені в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.

США підштовхують Іран до припинення продажу безпілотників рф. 

Про це повідомляє видання Financial Times.

США наполягають, щоб Іран припинив постачати до рф бойові безпілотники, які москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів, пише видання з посиланням на анонімні джерела.

Наразі Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану, пише Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його "зростаючої ядерної загрози".

Ці переговори проходили паралельно з обговоренням угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в'язниці, а п'ятий вже був під домашнім арештом.

 

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