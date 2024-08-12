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ПОЛІТИКА

США направляють стратегічні сили на Близький Схід через загрозу з боку Ірану

12 серпня 2024, 09:21
США направляють стратегічні сили на Близький Схід через загрозу з боку Ірану
Фото: structure.mil.ru
Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід.

Міністр оборони США Ллойд Остін дав розпорядження направити на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia, а також прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

В опублікованому документі йдеться, що Остін провів телефонну розмову з главою Міністерства оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом. Під час бесіди він підтвердив відданість США всім можливим крокам для захисту Ізраїлю, а також наголосив на посиленні військової присутності США на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Підтверджую прихильність, Остін наказав авіаносній ударній групі USS ABRAHAM LINCOLN, яка оснащена винищувачами F-35, прискорити свій перехід у зону відповідальності Центрального командування. При цьому авіаносець Theodore Roosevelt вже знаходиться в регіоні.

Крім того, глава Пентагону віддав розпорядження направити в район Центрального командування підводний човен із керованими ракетами USS Georgia.

Також у ході телефонної розмови Остін та Галлант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Крім цього, темою розмови стали зусилля зі стримування агресії з боку Ірану, ліванської "Хезболли" та інших пов'язаних з Іраном угруповань по всьому регіону.

СШАІранБлизький Східпідводний човен

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