Матеріали:
Теми:

США направили безпілотник у напрямку Криму

17 березня 2023, 14:25
США направили безпілотник у напрямку Криму
Безпілотник злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія.

Сполучені Штати направили новий розвідувальний безпілотник у бік тимчасово окупованого росією Криму.

Про це свідчить інформація з сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 прямував до Чорного моря, проте до акваторії так і не зайшов.

БПЛА злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія і зараз перебуває у повітряному просторі Румунії.

Як повідомляє CNN, американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії і спостереження за діями військових рф, які почали пошук уламків БПЛА. Ймовірно, радіусу сканування RQ-4 достатньо, щоб відстежити дії росії, але не заходити в акваторію.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати бачать ознаки того, що російські сили намагаються дістати уламки розбитого американського безпілотника з дна Чорного моря. Водночас, за його словами, скоріш за все, дрон розлетівся на частини, коли зіткнувся з водою, і ці шматки, ймовірно, затонули на глибині у тисячі метрів.

Виступаючи в ефірі CNN, Прайс також сказав, що американські військові "вжили заходів для зменшення розвідувальної цінності" безпілотника до того, як він розбився.

СШАЧорне мореБезпілотниквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється