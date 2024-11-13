США нарощуватимуть підтримку України та зміцнюватимуть НАТО – Блінкен

Держсекретар США зустрівся з генсеком НАТО

Адміністрація президента США Джо Байдена посилить свою підтримку України протягом кількох місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і спробує зміцнити НАТО за цей час. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з генсеком альянсу Марком Рютте.

За його словами, адміністрація продовжить підтримувати Україну, щоб вона змогла або ефективно боротися у 2025 році, або вести переговори з росією "з позиції сили".

Блінкен додав, що Байден "буде використовувати кожен день", щоб "зміцнювати цей альянс".