США нарощуватимуть підтримку України та зміцнюватимуть НАТО – Блінкен
13 листопада 2024, 15:07
Фото: Укрінформ
Держсекретар США зустрівся з генсеком НАТО
Адміністрація президента США Джо Байдена посилить свою підтримку України протягом кількох місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і спробує зміцнити НАТО за цей час. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з генсеком альянсу Марком Рютте.
Про це пише Reuters.
За його словами, адміністрація продовжить підтримувати Україну, щоб вона змогла або ефективно боротися у 2025 році, або вести переговори з росією "з позиції сили".
Блінкен додав, що Байден "буде використовувати кожен день", щоб "зміцнювати цей альянс".
Крім того, держсекретар США заявив, що розгортання північнокорейських військ для допомоги росії у війні проти України "потребує і отримає тверду відповідь".
У свою чергу Рютте акцентував, що "росія не перемогла":
"Очевидно, що ми повинні зробити більше, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, змогла максимально відбити російський наступ і завадити путіну домогтися успіху в Україні".