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ПОЛІТИКА

США націлені на експорт енергії та зброї до Індії – Reuters

22 квітня 2025, 14:57
США націлені на експорт енергії та зброї до Індії – Reuters
Wikipedia
Венс також назвав Моді "жорстким перемовником".

Сполучені Штати прагнуть продавати більше енергії та оборонного обладнання Індії, заявив 22 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до цієї країни, додавши, що зв'язки між двома країнами визначатимуть століття.

Про це пише Reuters.

"Якщо Індія і США успішно співпрацюватимуть, ми побачимо 21 століття, яке буде процвітаючим і мирним. Але я також вважаю, що якщо ми не зможемо успішно працювати разом, 21 століття може стати дуже темним часом для всього людства", — сказав він у своїй промові в північно-західному індійському місті Джайпур.

Поїздка відбувається в той час, коли Індія поспішає якнайшвидше укласти торговельну угоду зі США — своїм найбільшим торговельним партнером — до закінчення 90-денної паузи щодо високих тарифів, оголошеної адміністрацією президента Дональда Трампа.

Венс сказав, що вони з Моді досягли значного прогресу в торговельних переговорах, і підтвердив, що обидві сторони завершили роботу над технічним завданням для торговельних переговорів.

"Це встановлює дорожню карту до остаточної угоди між нашими країнами", — сказав він.

експортСШАІндіязброяенергіяДжей Ді Венс

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