Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США навмисно затягують підготовку українських пілотів на F-16 – The Times

18 червня 2024, 11:11
США навмисно затягують підготовку українських пілотів на F-16 – The Times
Defensie.nl
Вашингтон заявив, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож він не може порушити свої зобов'язання перед ними.

США навмисно затягують навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року, ймовірно, не вдасться підготувати достатню їхню кількість.

Про це пише The Times.

За словами голови спеціальної парламентської комісії з озброєнь Олександри Устінової, затримка означає, що до кінця року в Україні, ймовірно, буде всього 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16.

"Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів", – додала вона.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Очікується, що перші винищувачі прибудуть наприкінці цього року.

Однак, за словами Устінової, поки що тільки вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять – на авіабазі в Данії. Третя програма підготовки в Румунії ще не почалася. За словами Устинової, Київ просив Вашингтон надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, але його прохання було відхилено.

Вашингтон заявив Києву, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не може порушити свої зобов'язання перед ними. Офіційний представник Міністерства оборони США також заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів, заявляючи, що "прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний".

Устинова назвала подібні твердження "сміховинними": "Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову".

війна в Українінавчання військовихвинищувачіF-16росія окупанти

Останні матеріали

Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється