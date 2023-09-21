США найближчим часом не нададуть Україні ракети ATACMS – CNN

При цьому у Штатах запевняють, що кількість ракетних комплексів не є перешкодою для передачі.

Попри неодноразові запити президента України Володимира Зеленського, США, скоріш за все, найближчим часом не нададуть Україні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє CNN.

Анонімні джерела видання повідомили, що ATACMS не буде частиною нового пакету озброєнь для України, який може надійти вже в четвер.

Наразі, за даними видання, максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 93 милі з бомбою малого діаметру наземного запуску.

Зауважимо, що Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.