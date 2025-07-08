США найближчими днями відновлять деякі поставки зброї Україні – Politico

Поставки інженерного обладнання та деяких бронетранспортерів відновляться найближчим часом.

США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей між вищими посадовцями США та України, які відбудуться цього та наступного тижня.

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

За даними видання, спецпосланець президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог проведе дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим - у Римі на міжнародній конференції з підтримки України 10-11 липня, а потім у Києві наступного тижня. При цьому ключовим питанням обговорень буде відновлення поставок допомоги, припинених на початку цього місяця.

"США повідомили Києву, що постачання інженерного обладнання та деяких бронетранспортерів відновляться найближчим часом, хоча точних термінів поки що не названо", - пише видання.

При цьому майбутня зустріч Келллога й Умєрова в Києві спочатку не була присвячена питанню військової допомоги США і була "організована до того, як минулого тижня стало відомо про припинення поставок зброї", зазначив у коментарі Politico прес-секретар Келллога Морган Мерфі.