США найближчими тижнями оголосять про нову військову допомогу Україні – Салліван

Салліван заявив, що Україна "опинилися в дірі" через затримки з відправленням військової допомоги США.

США протягом найближчих тижнів передадуть Україні нові пакети допомоги. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

"Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну", - сказав він.

Салліван заявив, що Україна "опинилися в дірі" через затримки з відправленням військової допомоги США. Але, на думку радника Білого дому, Україна "зміцнює лінії" у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ росії на північ від Харкова.

Салліван також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і США працюють над цим.

Радник Білого дому наголосив, що "зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті".