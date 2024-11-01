США назвали вирішальний чинник для продовження росією війни в Україні

Як зазначив американський посадовець, Китай продовжує применшувати масштаби своєї підтримки оборонно-промислової бази рф.

Підтримка російської оборонної сфери з боку Китаю є вирішальним чинником для продовження кремлем війни проти України.

Про це заявив заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Підтримка Китаєм росії є вирішальною. Підтримка з боку Китаю затягує війну. Китай говорить про створення умов для миру. Але він міг би швидко створити ці умови, припинивши підтримку росії", – сказав він.

За словами Вуда, "Китай продовжує применшувати масштаби своєї підтримки оборонно-промислової бази росії. Водночас він надає їй, зокрема компоненти озброєнь, технології БпЛА і крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку й нітроцелюлозу".