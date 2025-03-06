США не будуть вагатися щодо санкцій проти рф – Скотт Бессент

Міністр фінансів США зазначив, що йдеться про енергетичні санкції.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це призведе до припинення вогню у війні в Україні.

Скотт Бессент запевнив, що санкції проти росії “будуть використані явно й агресивно для негайного максимального впливу” за вказівками президента Дональда Трампа.

Міністр фінансів США наголосив, що додаткові санкції проти росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговорах.