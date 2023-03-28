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США не допустять створення ядерної зброї Іраном – генерал Міллі

28 березня 2023, 14:30
США не допустять створення ядерної зброї Іраном – генерал Міллі
джерело: ukrainian.voanews.com
Ірану буде потрібно близько 12 днів, щоб отримати достатньо палива для ядерної зброї.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пообіцяв, що Америка не дозволить Ірану створити ядерну зброю.

Про це повідомляє Голос Америки. 

 

Він також розповів, що Тегеран може виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для атомної бомби менш ніж за два тижні та створити ядерну зброю ще через кілька місяців.

СШАядерна зброяІранвійна в Україніміллі

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