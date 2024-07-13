США не дозволяють Україні бити ATACMS углиб росії
13 липня 2024, 11:53
джерело eadaily
У Пентагоні зазначили, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.
Позиція США щодо можливостей застосування американської зброї по військових об’єктах на території росії залишається незмінною після саміту НАТО.
Про це заявила на брифінгу у п'ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.
"Наша політика залишається незмінною", - заявила Сінгх, коментуючи заклики України послабити обмеження.
Посадовиця також нагадала, що США дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли росія атакує з іншого боку. Також вона додала, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.
"Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб росії", - сказала Сінгх.
Водночас ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не США, підкреслила Сінгх.