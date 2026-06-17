США не дозволили виробництво Patriot в Європі

США зобов'язалися розглянути це питання, але не було ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі.

США не дали дозволу на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot в Європі, але це питання буде розглянуто.

Про це Суспільному сказав один із посадовців країни G7.

Зокрема, за його словами, США зобов'язалися розглянути це питання, але не було ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі.

"Це один зі способів збільшити виробництво", – висловив думку співрозмовник.