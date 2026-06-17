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США не дозволили виробництво Patriot в Європі

17 червня 2026, 13:35
США не дозволили виробництво Patriot в Європі
джерело slovoidilo
США зобов'язалися розглянути це питання, але не було ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі.
США не дали дозволу на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot в Європі, але це питання буде розглянуто.
 
Про це Суспільному сказав один із посадовців країни G7.
 
Зокрема, за його словами, США зобов'язалися розглянути це питання, але не було ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі.
 
"Це один зі способів збільшити виробництво", – висловив думку співрозмовник.
 
Він зауважив, що на тлі використання Вашингтоном цих систем протиповітряної оборони в іншій зоні бойових дій це має сенс.
 
"Тож, що більше у вас промислових потужностей щодо систем протиповітряної оборони, то краще", – розповів посадовець.
 
Він додав, що під час зустрічі лідерів Групи семи (G7) з президентом України Володимиром Зеленським було обговорення щодо цього – в основному, як подолати деякі терміни, необхідні для отримання потрібної кількості перехоплювачів.

 

СШАвійна в УкраїніППО Patriot

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