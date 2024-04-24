США не готові до жорстких санкцій проти китайських банків – Reuters

Раніше в США обговорили санкції проти китайських банків, оскільки Вашингтон шукає способи обмежити підтримку росії Пекіном.

Проте наразі США не мають плану впровадження таких заходів, повідомив американський чиновник для Reuters.

Політик на умовах анонімності розповів агентству, що в найближчій перспективі немає плану запровадження санкцій проти банків Китаю.

Він додав, що чиновники сподіваються, що дипломатія запобіжить необхідності таких дій, адже державний секретар Ентоні Блінкен має відвідати Китай цього тижня.

США ввела санкції на невеликі китайські банки, такі як Bank of Kunlun, через різні проблеми, включно з роботою з іранськими установами, але наразі Вашингтон не бажав запроваджувати санкції проти великих банків Китаю. Аналітики давно вважали це "ядерним варіантом – через величезні хвильові наслідки для світової економіки та американо-китайських відносин.

Ми також повідомляли, що США націлені на китайські банки, які допомагають росії у веденні війни.