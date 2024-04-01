США не можуть дозволити Китаю домінувати на ринку невеликих безпілотників – Bloomberg

Новий закон та програма закупівель Пентагону мають допомогти вирівняти умови для вітчизняних виробників дронів.

США є домінуючим гравцем в аерокосмічній галузі відтоді, як понад століття тому в небо піднялися літальні апарати з двигунами. Від військових літаків до авіалайнерів і приватних літаків — США є лідером у цій галузі. Є один головний виняток з аерокосмічного лідерства США: невеликі комерційні дрони.

Про це повідомляє Bloomberg.

На цьому ринку домінують китайські компанії. Da-Jiang Innovations, або DJI, впевнено лідирує, за нею йде Autel Robotics, ще один виробник безпілотників, якого підтримує китайський уряд. Ці дрони здебільшого є квадрокоптерами, які мають чотири або більше електродвигунів і оснащені камерами, тепловими датчиками, георадарами та іншими гаджетами. Страхові компанії визнали їх цінними для оцінки збитків. А будівельні компанії можуть швидко проводити інвентаризацію з повітря.

Вони також мають військове застосування, як показала війна росії проти України. Пентагон і Конгрес настільки стурбовані відставанням США у виробництві комерційних дронів, що в грудні був підписаний закон про американські безпілотники, який забороняє федеральним агентствам і підрядникам використовувати китайські безпілотники. Міністерство оборони також запровадило програму закупівель під назвою Replicator, яка покликана стимулювати вітчизняне виробництво безпілотників. Ці кроки мають допомогти вирівняти ситуацію на ринку.

Китайські дрони займають близько 90% споживчого ринку США і 70% промислового. Американські виробники дронів були знищені на ранній стадії під натиском дешевших і, відверто кажучи, більш потужних дронів DJI, а згодом і Autel. DJI Phantom 4, оснащений чудовою камерою і технологією уникнення об'єктів, докорінно змінив галузь, коли був представлений у 2016 році.

За підтримки уряду американські виробники можуть повернутися в гру з меншими й дешевшими безпілотниками. Skydio, найбільший американський виробник комерційних безпілотників, розширив свій завод у Хейварді, штат Каліфорнія, і очікує, що збільшення обсягів виробництва допоможе знизити витрати. Марк Валентайн, президент і генеральний директор Skydio з питань глобального уряду каже, що останній дрон компанії, X10, заповнив прогалину в технологіях китайської компанії DJI.

Хоча повна заборона китайських безпілотників на американському ринку була б надто великим кроком, важливо, щоб американські виробники дронів збільшували виробничі потужності й розвивали ланцюги поставок, які не залежать від Китаю. Маючи потенціал продажів для постачання федеральним агентствам, такі компанії, як Skydio, повинні активізуватись і виробляти невеликі дрони, які конкурують як за якістю, так і за ціною, щоб виграти у DJI і Autel.