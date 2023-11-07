США не можуть відмовитися від співпраці з "Росатомом" – FT

Близько 20 відсотків палива, яке використовується в американських ядерних реакторах, постачається за контрактами на збагачення з російськими постачальниками.

США утрималися від того, щоб завадити "Росатому" продавати ядерне паливо і послуги зі збагачення урану західним операторам електростанцій.



Про це пише видання Financial Times.

"Залежність США від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці країни та кліматичним цілям, заявила помічниця міністра з питань ядерної енергетики Штатів Кетрі Хафф, закликавши Конгрес надати кошти для відновлення внутрішнього ланцюга поставок і обмеження імпорту з росії", — повідомляє видання.



За словами Хафф, той факт, що близько 20 відсотків палива, яке використовується в американських ядерних реакторах, постачається за контрактами на збагачення з російськими постачальниками, викликає серйозне занепокоєння.

За її словами, росія контролює майже 50 відсотків світових потужностей зі збагачення урану і протягом багатьох років успішно працювала над тим, щоб підірвати американський ланцюжок постачання ядерної енергії, демпінгуючи дешеву продукцію зі збагаченого урану на світових ринках.