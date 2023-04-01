Генерал Міллі: Сполучені штати не надаватимуть Україні ракети ATACMS

США поки що утримуються від надання Україні ракет дальнього радіуса дії ATACMS.

Таку заяву зробив керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Передає Defence One.

"На сьогодні ухвалено політичне рішення не робити цього, поки що. Та я б не передбачав нічого на майбутнє. З військової точки зору, у нас відносно мало ATACMS, ми також повинні бути впевнені, що підтримуємо наші власні запаси боєприпасів", — сказав генерал він.

Разом з тим, за словами Міллі, ефективність ATACMS дещо перебільшена.

Генерал вважає, що ракети GMLRS, які використовуються в HIMARS можуть робити 6 пострілів, тоді як ATACMS – 1. Для завдання ударів на великі відстані можна використовувати й іншу зброю, наприклад дрони.

Марк Міллі зауважив, що оборонній промисловості США буде потрібно, ймовірно, кілька років, щоб поповнити всі витрачені запаси й збільшити виробництво для задоволення потреб Пентагону.