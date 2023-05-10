США не передаватимуть Україні далекобійні ракети – Politico

У Вашингтоні вважають цю проблему розв’язаною завдяки запланованій поставці з Великої Британії.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не планує брати приклад з керівництва Великої Британії та надсилати до України ракет великого радіусу дії.

Про це інформує видання Politico.

У повідомленні вказується, що у Вашингтоні вважають, що ця проблема може бути розвʼязана завдяки запланованій поставці з Великої Британії.

Зазначимо, що Лондон планує передати Україні ракети, які діють на відстані 300 кілометрів.

Ці ракети діють на такій же дальності, як і ракети ATACMS, які Сполучені Штати відмовились передавати українським військовим.

Видання цитує американського чиновника, який заявив, що: "наша політика щодо ATACMS не змінилася". Натомість він заявив, що США продовжуватимуть надавати Україні комплекси Patriot, боєприпаси і бронетехніку.