США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України – Байден

В Білому Домі не планують відправляти американських військових інструкторів в Україну.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - сказав Салліван.

За його словами, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.