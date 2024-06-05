США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України – Байден
05 червня 2024, 17:39
навчання військових
В Білому Домі не планують відправляти американських військових інструкторів в Україну.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.
"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - сказав Салліван.
За його словами, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.