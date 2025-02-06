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ПОЛІТИКА

США не представлять план припинення війни в Україні наступного тижня

06 лютого 2025, 15:30
США не представлять план припинення війни в Україні наступного тижня
джерело x.com/generalkellogg
Там відбудуться лише дискусії з лідерами ЄС про закінчення російсько-української війни, потім їхній зміст передадуть Трампу.

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань України та росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" щодо повномасштабної війни під час Мюнхенської безпекової конференції.

Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог.

Там відбудуться лише дискусії з лідерами ЄС про закінчення російсько-української війни, потім їхній зміст передадуть Трампу.

"Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав", — заявив Келлог.

За його словами, у майбутньому цей план представить саме Трамп, а не він.

За день до цього Bloomberg, посилаючись на кількох посадовців, повідомляв, що Келлог має представити план Трампа щодо закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться наступного тижня.

Видання зазначало, що, імовірно, план передбачатиме замороження конфлікту, при цьому окуповані українські території залишатимуться в невизначеному стані. Києву мають надати гарантії безпеки, щоб унеможливити повторний напад Москви. США також хотіли б проведення нових виборів в Україні після припинення вогню.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість поговорити про мету Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні. Я зустрінуся із союзниками Америки, які готові працювати з нами", — написав Келлог 5 лютого у X, тим самим підтвердивши, що візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Раніше Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за один день і готовий посадити лідерів України та росії за стіл переговорів. Після інавгурації він неодноразово закликав росію припинити бойові дії та пригрозив санкціями і митами у разі відсутності дій з її боку. Також Трамп заявляв, що готовий зустрітися з російським президентом владіміром путіним, аби покласти край війні.

За словами Келлога, будь-які мирні ініціативи будуть обговорюватися і передаватися Трампу, який представить їх світовим лідерам.

мирний планвійнаДональд ТрампКіт КеллогСША

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