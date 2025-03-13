США не розкривають план дій у разі зриву перемир’я з боку росії

Трамп натякнув на можливу розмову з путіним щодо перемир’я цього тижня.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не коментує, чи має вона механізми впливу на випадок, якщо росія порушить запропоноване Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє CNN.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам, що поки що рано обговорювати такі сценарії.

"Очевидно, що це велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього", ‒ зазначила вона.

Левітт наголосила, що наразі Україна погодилася на запропоноване припинення вогню, а також на мирний план, представлений у Саудівській Аравії державним секретарем США та радником з національної безпеки.

За її словами, радник з національної безпеки Майк Волтц вже контактував "зі своїм російським колегою", а посол США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня відвідає москву, щоб закликати росію приєднатися до мирної ініціативи. Левітт заявила, що подальші дії у переговорах залежать від москви.

Однак вона не змогла підтвердити, чи планує Трамп особисто зв’язатися з очільником кремля владіміром путіним, щоб обговорити дотримання режиму припинення вогню.

"Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він повідомить про це", ‒ сказала прессекретарка.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів у вівторок, сам Трамп зазначив, що, ймовірно, матиме розмову з путіним цього тижня.