США не розкривають план дій у разі зриву перемир’я з боку росії
Адміністрація президента США Дональда Трампа не коментує, чи має вона механізми впливу на випадок, якщо росія порушить запропоноване Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню з Україною.
Про це повідомляє CNN.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам, що поки що рано обговорювати такі сценарії.
"Очевидно, що це велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього", ‒ зазначила вона.
Левітт наголосила, що наразі Україна погодилася на запропоноване припинення вогню, а також на мирний план, представлений у Саудівській Аравії державним секретарем США та радником з національної безпеки.
За її словами, радник з національної безпеки Майк Волтц вже контактував "зі своїм російським колегою", а посол США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня відвідає москву, щоб закликати росію приєднатися до мирної ініціативи. Левітт заявила, що подальші дії у переговорах залежать від москви.
Однак вона не змогла підтвердити, чи планує Трамп особисто зв’язатися з очільником кремля владіміром путіним, щоб обговорити дотримання режиму припинення вогню.
"Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він повідомить про це", ‒ сказала прессекретарка.
Водночас, відповідаючи на запитання журналістів у вівторок, сам Трамп зазначив, що, ймовірно, матиме розмову з путіним цього тижня.