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США не скасовуватимуть санкції проти рф до угоди щодо України – Bloomberg

19 лютого 2025, 09:53
США не скасовуватимуть санкції проти рф до угоди щодо України – Bloomberg
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Це питання Рубіо обговорював телефоном з європейськими союзниками.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа збереже санкції проти росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Це питання Рубіо обговорював телефоном з європейськими союзникам. Як пише видання, його заява може принести певне полегшення європейським союзникам, які побоювалися, що США укладуть угоду з російським диктатором путіним, щоб послабити бойові дії в Україні та відмовитися від санкцій, які адміністрація Джо Байдена наклала на росію.
 
Тим часом у повідомленні Держдепартаменту не згадується, що в розмові Рубіо йшлося про санкції, але йдеться, що країни "домовилися залишатися в тісному контакті", оскільки працюють над досягненням довгострокового припинення війни в Україні.
 
Раніше того ж дня Рубіо заявив, що всім сторонам доведеться піти на поступки, щоб досягти угоди, однак додав, що будь-яка подібна угода має отримати підтримку всіх сторін.
 
"Мета - покласти край цьому конфлікту справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом. Ось у чому полягатиме поточна взаємодія", - сказав Рубіо.
 
Bloomberg додало, що хоч москва і звернулася до США з проханням про пом'якшення санкцій, однак у ЄС наразі немає планів пом'якшувати заходи щодо росії.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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