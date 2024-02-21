США не спланували технічне обслуговування зброї, відправленої в Україну – Bloomberg

Наразі Пентагон намагається вирішити це питання.

Пентагон не підготував заздалегідь адекватних планів, які б допомогли українським військовим проводити технічне обслуговувати бойової техніки, зокрема танків М1 Abrams та комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Із такою заявою виступив генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч, пише Bloomberg.

"Міноборони надало Україні бронетехніку і системи ППО без плану забезпечення їх довгострокового використання. І хоч Пентагон наразі працює над розробкою такого плану, відсутність передбачливості в цьому питанні викликає занепокоєння і має бути негайно виправлена", − зазначив він.

Як приклад Сторч розповів, що Пентагон забезпечив базові навчальні курси з експлуатації та технічного обслуговування систем Patriot, а також початкові запчастини і витратні матеріали, але не підготував навчання для «підвищення кваліфікації щодо вирішення завдань технічного обслуговування, процесу прогнозування потреб у підтримці, системи постачання запасних частин або об'єктів, необхідних для виконання заходів з підтримки».

Видання вказує, що оскільки виділення коштів на надання Україні додаткових озброєнь заблоковано республіканською опозицією в Палаті представників Конгресу США, потреба у підтримці вже поставленого озброєння набуває додаткового значення.

"Без запланованої технічної підтримки, а також достатнього забезпечення запасних частин і боєприпасів, які США надали в обмеженій кількості, українці не будуть здатні підтримувати у належному стані зброю для протистояння російській агресії", − зауважив генеральний інспектор.

Журналісти уточнюють, що Пентагон приділяє значну увагу підтримці систем озброєнь, на яку часто припадає понад 70% витрат.