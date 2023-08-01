США не сприяють атакам України на території росії – Кірбі

Кірбі відмітив успіх ЗСУ під час наступу.

Сполучені Штати "не заохочують і не сприяють" атакам по території рф.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Я просто хочу чітко пояснити, що ми не заохочуємо і не сприяємо цим атакам. Ми мали розмови з українцями щодо нашої стурбованості з приводу атак всередині росії. Українці самі відповідають за вибір своїх цілей та за те, де вони збираються розмістити свій військовий потенціал", - сказав Кірбі, коментуючи атаки дронів на москву.

Американський посадовець підкреслив, що позиція США полягає у тому, щоб переконатися, що Україна має "усе необхідне" для успіху у контрнаступі проти військ рф. Кірбі також поінформував, що бійці ЗСУ досягають успіхів під час наступу попри оборонні лінії окупантів та заміновані території.

"Отже, вони досягають певного прогресу. Це не так далеко, як їм би хотілося, але вони досягають прогресу. І ми збираємося продовжувати стежити за тим, щоб вони мали всі необхідні матеріали. Ви могли помітити це в останніх пакетах, які ми надіслали. Техніка для розмінування займала перше місце в списку", - підсумував він.