Матеріали:
Теми:

США не сприяють атакам України на території росії – Кірбі

01 серпня 2023, 11:55
США не сприяють атакам України на території росії – Кірбі
Фото: УНН
Кірбі відмітив успіх ЗСУ під час наступу.

Сполучені Штати "не заохочують і не сприяють" атакам по території рф.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Я просто хочу чітко пояснити, що ми не заохочуємо і не сприяємо цим атакам. Ми мали розмови з українцями щодо нашої стурбованості з приводу атак всередині росії. Українці  самі відповідають за вибір своїх цілей та за те, де вони збираються розмістити свій військовий потенціал", - сказав Кірбі, коментуючи атаки дронів на москву.

Американський посадовець підкреслив, що позиція США полягає у тому, щоб переконатися, що Україна має "усе необхідне" для успіху у контрнаступі проти військ рф. Кірбі також поінформував, що бійці ЗСУ досягають успіхів під час наступу попри оборонні лінії окупантів та заміновані території.

"Отже, вони досягають певного прогресу. Це не так далеко, як їм би хотілося, але вони досягають прогресу. І ми збираємося продовжувати стежити за тим, щоб вони мали всі необхідні матеріали. Ви могли помітити це в останніх пакетах, які ми надіслали. Техніка для розмінування займала перше місце в списку", - підсумував він.

Кірбівійна в Україніросія окупантиатаки

Останні матеріали

Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється