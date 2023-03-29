США не виявили серйозних порушень, пов’язаних з допомогою Україні

У Пентагоні тим часом не зафіксували випадків "перенаправлення" зброї.

Після запуску гарячої лінії для повідомлень про можливі порушення у використанні Україною грошей та ресурсів, наданих Сполученими Штатами Америки, Вашингтон отримав 178 повідомлень, однак поки не було виявлено жодного серйозного кримінального злочину.

Про це повідомила в.о. заступниці генерального директора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Ангарелла, пише ЄП.

"З моменту публікації нашого заклику повідомляти про шахрайства мій офіс отримав 178 повідомлень, пов’язаних з Україною. Це на 556 відсотків більше в порівнянні з попереднім 11-місячним періодом… На сьогодні ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов’язаних з підтримкою USAID", – розповіла вона під час слухань у Конгрессі.

Водночас, Ангарелла зазначила, що зростання кількості повідомлень свідчить про ефективність запущеної гарячої лінії. Люди тепер знають, куди та як повідомляти про можливі зловживання у використанні американських коштів.

Представниця USAID також розповіла, що Сполучені Штати вже проводять та планують здійснити 22 проєкти з нагляду за допомогою Україні. Аудитори заручаються підтримкою від колег з інституцій Організації Об’єднаних Націй, Світового банку та країн-партнерів, щоб отримати повну картину про ситуацію з використанням ресурсів нашою державою.

"Ця співпраця також надсилає потужне повідомлення про те, що ми об’єднані та використовуватимемо наші колективні ресурси, щоб донорська допомога надійшла тим адресатам, яким була призначена", – наголосила Ангарелла.

Вона розповіла і про плани збільшити персонал, який наглядатиме за підтримкою України, зокрема йдеться про інспекторів у посольстві США в Києві та аналітиків. Також Вашингтон прагне створити нові інструменти для покращення контролю.

У свою чергу, генеральний інспектор Міністерства оборони Роберт Сторч підтвердив відсутність проблем у роботі з нашою державою і додав, що Штати не виявили жодних випадків "перенаправлення" військової допомоги для наших захисників з метою застосування не за призначенням.

"Очевидно, що ми продовжуватимемо розглядати будь-які звинувачення щодо будь-якого виду шахрайства, зловживань або неправомірної поведінки", – сказав він.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додаткові 12 мільярдів євро на військову підтримку.